Что случилось этой ночью: пятница, 25 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспорядки во время акций протеста в Венесуэле унесли жизни 26 человек. По данным американского посольства, беспорядки могут продлиться до конца недели. Из соображений безопасности США отзывают ряд своих дипломатов из страны. Власти Венесуэлы, в свою очередь, закроют посольство и консульства в США.

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен остаться на посту президента до конца мандата — до 2025 года. Провозгласивший себя временным президентом лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил о возможности амнистии для Мадуро, если он и его союзники помогут вернуть республику к демократии. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности военного вмешательства в дела страны, если там возникнет угроза для американских граждан.

- Белый дом готовит проект экстренной декларации для президента Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения в стране вдоль южной границы, сообщает CNN. Документ позволит выделить $7 млрд на строительство стены с Мексикой.

- В учреждения Иркутска, Читы и Якутии поступили сообщения о заложенных бомбах. Полиция и ФСБ проверяют административные здания, больницы и школы.