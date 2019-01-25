Главные новости
В миреСорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"В миреСМИ узнали о проекте об объявлении чрезвычайного положения в СШАВ миреГоссекретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела Венесуэлы
В мире

Что случилось этой ночью: пятница, 25 января

Беспорядки в Венесуэле и лжеминирования в России

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспорядки во время акций протеста в Венесуэле унесли жизни 26 человек. По данным американского посольства, беспорядки могут продлиться до конца недели. Из соображений безопасности США отзывают ряд своих дипломатов из страны. Власти Венесуэлы, в свою очередь, закроют посольство и консульства в США.

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен остаться на посту президента до конца мандатадо 2025 года. Провозгласивший себя временным президентом лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил о возможности амнистии для Мадуро, если он и его союзники помогут вернуть республику к демократии. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности военного вмешательства в дела страны, если там возникнет угроза для американских граждан.

- Белый дом готовит проект экстренной декларации для президента Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения в стране вдоль южной границы, сообщает CNN. Документ позволит выделить $7 млрд на строительство стены с Мексикой.

- В учреждения Иркутска, Читы и Якутии поступили сообщения о заложенных бомбах. Полиция и ФСБ проверяют административные здания, больницы и школы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В мире
Сорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"Сорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"
Он потребовал от Трампа более жесткого подхода к КНРПодробнее
 Госсекретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела ВенесуэлыГоссекретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела Венесуэлы
Это может произойти в случае угроз находящимся там американцамПодробнее
 США распорядились отозвать часть дипломатов из ВенесуэлыСША распорядились отозвать часть дипломатов из Венесуэлы
Вашингтон опасается за их безопасностьПодробнее
 СМИ узнали о проекте об объявлении чрезвычайного положения в СШАСМИ узнали о проекте об объявлении чрезвычайного положения в США
Документ готовит Белый домПодробнее
Беспорядки в Венесуэле унесли жизни 26 человекБеспорядки в Венесуэле унесли жизни 26 человек
Неправительственная организация OVCS приводит данные только по опознанным жертвамПодробнее
 США запросили заседание СБ ООН по ВенесуэлеСША запросили заседание СБ ООН по Венесуэле
Соединенные Штаты предложили провести его утром в субботу, 26 январяПодробнее
 В Киеве приговорили Януковича к 13 годам лишения свободы за госизменуВ Киеве приговорили Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену
Вместе с тем суд оправдал экс-президента Украины по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страныПодробнее
 Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела ВенесуэлыРоссия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы
Ранее Дональд Трамп признал главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя временным президентомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 января6 фото
24 января
Фотохроника 24 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Массовые беспорядки в Венесуэле9 фото
24 января
Массовые беспорядки в Венесуэле
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"В миреСМИ узнали о проекте об объявлении чрезвычайного положения в СШАВ миреГоссекретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела ВенесуэлыВ миреБеспорядки в Венесуэле унесли жизни 26 человекКультураПремия "Золотой Орел" назовет лучшие фильмы прошлого годаВ миреСША распорядились отозвать часть дипломатов из Венесуэлы

Полиция возбудила дело о краже ценной иконы из фондов Исторического музея

Учреждения в Улан-Удэ вернулись к нормальной работе после сообщений о минировании

Нефть Brent подорожала до $61,7 за баррель на опасениях по поводу Венесуэлы

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Еврокапитал-Альянс

Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков

Иван Павлов: количество расследуемых в России "шпионских" дел растет

Иван Павлов: количество расследуемых в России "шпионских" дел растетРуководитель объединения "Команда 29", известного участием в уголовных делах о госизмене и шпионаже, рассказал об особенностях таких дел с точки зрения защиты Подробнее

Десять больниц Иркутской области восстановили работу после эвакуации из-за писем о бомбах

Глава Миннауки опроверг слухи о введении платных предметов в школе

Письма с сообщениями о бомбе получили 11 школ в Иркутске

Занятия отменены Подробнее

ФСБ проверит около 30 сообщений о "минировании" социальных объектов в Якутии

Что случилось этой ночью: пятница, 25 января

Беспорядки в Венесуэле и лжеминирования в России Подробнее

Обвиняемый в коррупции экс-глава томского МЧС Бегун не признал вину в суде

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');