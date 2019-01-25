ФСБ проверит около 30 сообщений о "минировании" социальных объектов в Якутии

Ранее местный парламент принял закон о материальной помощи для молодых матерей Подробнее

Спикер Новгородской думы объяснила, почему родившим после 30 женщинам не нужны деньги

У части млекопитающих изменилось состояние кожных покровов и появились "странные темные точки" Подробнее

Greenpeace предупредил об угрозе гибели белух и косаток в "китовой тюрьме" под Находкой

Российский президент констатировал, что кризис в Венесуэле спровоцирован извне и попирает нормы международного права Подробнее

Руководитель объединения "Команда 29", известного участием в уголовных делах о госизмене и шпионаже, рассказал об особенностях таких дел с точки зрения защиты Подробнее

Иван Павлов: количество расследуемых в России "шпионских" дел растет

24 января 15:21

Дума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволам

Предлагается наказывать административным арестом за выражение в неприличной форме неуважения к обществу, государству и органам госвласти Подробнее

24 января 13:57

Опубликованы первые фото российского 20-тонного беспилотника "Охотник"

Характеристики перспективного ударного БПЛА в настоящее время не раскрываются Подробнее

24 января 13:27

Песков счел неуместным вопрос о предоставлении Мадуро убежища в России

По словам пресс-секретаря, просьб о помощи от властей Венесуэлы не поступало Подробнее

24 января 12:11

Брошенные во "Внуково" и "Домодедово" самолеты "Трансаэро" выставлены на продажу

Общая стоимость четырех лотов превышает 500 млн рублей Подробнее

24 января 09:54

Минэкономразвития раскритиковало предлагаемую реформу водительских экзаменов

ГИБДД предложило объединить "город" и "площадку", но в министерстве считают, что это только увеличит время приема экзамена Подробнее

24 января 08:43

Кадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублей