ФСБ проверит около 30 сообщений о "минировании" социальных объектов в Якутии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - УФСБ России по Якутии проверяет поступление анонимных сообщений на электронные адреса объектов муниципальной власти, образования и здравоохранения региона о заложенных взрывных устройствах, сообщает пресс-служба ведомства.
"В настоящее время проверяется около 30 сообщений о минировании социальных объектов и административных зданий. Предварительно установлено, что сообщения имеют идентичный текст и направлены методом рассылки на официальные электронные адреса учреждений", - говорится в сообщении.