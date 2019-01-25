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ФСБ проверит около 30 сообщений о "минировании" социальных объектов в Якутии

Есть обновление от 07:59

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - УФСБ России по Якутии проверяет поступление анонимных сообщений на электронные адреса объектов муниципальной власти, образования и здравоохранения региона о заложенных взрывных устройствах, сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время проверяется около 30 сообщений о минировании социальных объектов и административных зданий. Предварительно установлено, что сообщения имеют идентичный текст и направлены методом рассылки на официальные электронные адреса учреждений", - говорится в сообщении.

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Теги: Россия, Якутия

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