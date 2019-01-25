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Шесть больниц и школу эвакуировали в Иркутске после поступления писем о "минировании"

Есть обновление от 06:49

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Медицинские учреждения Иркутска утром в пятницу получили письма с угрозой взрыва, проводится эвакуация, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве здравоохранения регионе.

"На данный момент письма с угрозами поступили на электронные почты шести больниц. Везде проводится эвакуация пациентов и персонала. Организовано взаимодействие с оперативными службами ФСБ, МЧС, правоохранительных органов", - сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава.

По его словам, эвакуация организована в областной детской больнице, областной детской туберкулезной больнице, Иркутской районной больнице, городских больницах №8 и №10, а также в областном психиатрическом диспансере №1.

"Письма продолжают поступать в медучреждения", - уточнил собеседник.

В Минздраве также сообщили, что проверка больницы №10 завершена, взрывных устройств не обнаружено, пациенты и врачи вернулись в медицинское учреждение.

В министерстве образования региона агентству сообщили, что информация о минировании поступила в школу №14 Иркутска.

"В школе №14 занятия отменены, ученики старших классов распущены по домам, младшие классы эвакуированы в соседнюю музыкальную школу-интернат. Ситуация находится под контролем министерства образования Иркутской области", - сообщили в министерстве.

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Теги: Россия, Иркутск

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