"РусАл" отчитался об увеличении доли En+ после обмена с Glencore

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "РусАл" отчитался об увеличении доли En+ Group в компании выше 50% после обмена с Glencore.

Доля En+ в "РусАле" возросла с 48,13% до 56,88% акций, сообщила алюминиевая компания.

Обмен Glencore 8,75% акций "РусАла", принадлежавших швейцарскому трейдеру с момента основания ОК "РусАл" в 2007 году, на 10,55% в En+ является частью соглашения с OFAC по выводу компаний Олега Дерипаски из санкционного списка США.

О сделке было объявлено сразу после IPO En+ на LSE в конце 2017 года, но из-за введенных в апреле прошлого года санкций против "РусАла" она была заморожена. До сих пор размер пакета, который получит Glencore, был известен только приблизительно, точно он был раскрыт En+ только после снятия санкций.

При этом En+ уточняла, что соглашение, подписанное 26 января, предполагает, что из-за "некоторых регуляторных требований" передача пакета Glencore произойдет в два этапа - около 2% сразу после снятия санкций и остальные 6,75% спустя год. Между тем, согласно раскрытию "РусАла", En+ контролирует 56,88% акций "РусАла" уже с 26 января.

У самой En+ теперь нет контролирующего акционера - доля Олега Дерипаски сократилась с 70% до 44,95% за счет передачи части его доли ВТБ и фонду "Вольное дело", а также обмена с Glencore. При этом голосовать Дерипаска может не более 35% акций En+.