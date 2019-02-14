Продюсер BBC сообщил, что сцены после предполагаемой химатаки в Думе были постановочными

Москва. 14 февраля. INTE RFAX.RU - Продюсер BBC по Сирии Риам Далати заявил, что сцены в госпитале после предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума были разыграны для "максимального эффекта".

"Атака была, зарин не использовался, но мы должны дождаться, когда ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - ИФ) подтвердит, использовался хлор или нет. Однако все остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта", - написал Далати в своем твиттере.

"Спустя почти шесть месяцев расследования я могу подтвердить без тени сомнения, что сцены в госпитале Думы были постановочные. Погибших в больнице не было", - добавил он.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.