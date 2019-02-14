В Росавтодоре сообщили о планах уложить 1000 км дорог по технологии "суперасфальт"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Около 1000 км дорог в ближайшие два года уложат по технологии "суперасфальт", сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на представителей Росавтодора.

"Суперасфальт", как отмечает газета, позволяет подобрать смесь с техническими характеристиками в зависимости от климата и интенсивности движения в регионе. Однако из-за дороговизны его применение целесообразно лишь на крупных федеральных проектах, в частности на крымской "Тавриде".

Среди особенностей технологии - возможность использования старого покрытия при изготовлении нового асфальтобетона, она также позволяет использовать местные материалы.

"Экономия будет достигаться за счет повторного использования материалов и снижения трат на логистику. Межремонтные сроки для дорог, построенных с применением технологии "cуперасфальт", увеличатся с 4-5 лет до 12, а капитальный ремонт будет проводиться раз в 24 года - вдвое реже, чем сейчас", - рассказали в Росавтодоре.

В агентстве добавили, что используемая в настоящий момент методика подбора и оценки качества асфальтобетонных смесей не позволяет добиться значительного увеличения срока эксплуатации дорожных покрытий.

По данным издания, с применением новой технологии уже построено около 500 км федеральных дорог: на участках трасс А-114 Вологда - Тихвин, М-5 "Урал", А-108 Московское большое кольцо, также было уложено 8,6 км дороги на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи и 190-километровый участок трассы "Таврида".