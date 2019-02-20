Трамп заявил, что не спешит в вопросе денуклеаризации КНДР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не спешит в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило во вторник издание Politico.

"Я не тороплюсь. Пока нет испытаний, я не тороплюсь. Будут испытания, будет другой разговор", - сказал Трамп, отметив положительный настрой у лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я считаю, что Северная Корея и Ким Чен Ын настроены весьма положительно. И мы скоро это узнаем", - подчеркнул он.

"В конечном итоге, я бы хотел увидеть денуклеаризацию Северной Кореи", - заявил Дональд Трамп журналистам.

Второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.