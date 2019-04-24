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На Украину с начала года не впустили почти три тысяч россиян

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - С начала 2019 года украинские пограничники не впустили в страну больше 2,8 тыс. граждан России, рассказал в среду глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

За весь прошлый год на Украину не пустили около 10 тысяч человек, напомнил он.

По его словам, существенно снизилось количество людей, следующих из РФ на Украину. "Если в 2014 году в Украину в течение года въезжало почти 15 млн российских граждан, то уже в 2018г - около 5 млн", - сказал Цигикал.

Он напомнил, что с 2015 года на Украине изменен порядок пересечения украинской границы гражданами РФ. "Граждане России могут проезжать через установленные межгосударственные и международные пункты пропуска только по заграничным паспортам. Никаких льгот", - сказал руководитель Госпогранслужбы.

Украина

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