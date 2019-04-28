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Путин и Медведев пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Также на пасхальную службу приехал мэр Москвы Сергей Собянин, другие общественные и политические деятели.

Торжественный молебен в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Незадолго до полуночи в храм Христа Спасителя был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.

Руководители государства регулярно посещают храмы во время главных церковных праздников.

На Пасху Христову президент по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.

Единственный раз, когда Путин не посещал на Пасху храм Христа Спасителя, был 16 лет назад - в 2003 году, когда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

Дмитрий Медведев на эти церковные торжества всегда приезжает в главный храм страны.

Владимир Путин Дмитрий Медведев РПЦ

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