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Патриарх Кирилл освятил икону для главного военного храма России

Икона "Спас Нерукотворный" создана на средства президента Путина

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону "Спас Нерукотворный", созданную на средства президента РФ Владимира Путина для главного храма Вооруженных сил РФ.

Чин освящения иконы, на котором присутствовал и В.Путин, был совершен сразу после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Кроме главы государства, за освящением иконы наблюдали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

В ближайшее время икона будет показана войскам, после чего займет свое место в храме в подмосковном парке "Патриот".

Икона "Спас Нерукотворный" представляет собой каноническое изображение Святого Лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Христом слуге царя Авгаря V.

Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, изображающих знаковые исторические события российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии, князя Владимира.

Икона помещена в бронзовый складень массой около 100 кг.

Патриарх Кирилл Владимир Путин РПЦ

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