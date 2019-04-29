Начальника тюрьмы Гуантанамо уволили из-за утраты доверия

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Начальник американского центра задержаний Гуантанамо (Куба) контр-адмирал ВМС США Джон Ринг освобожден от должности в связи с утратой доверия, сообщает в понедельник информагентство Associated Press.

Глава Южного командования ВС США адмирал Крэйг Фаллер освободил Ринга от должности еще 27 апреля, однако американские СМИ сообщили об этом в ночь на понедельник. Его место теперь займет заместитель Ринга, бригадный генерал Джон Хасси.

Ринг управлял тюрьмой с апреля 2018 года. За время 17-летнего существования Гуантанамо в ней сменилось 17 руководителей.

Сейчас в тюрьме содержатся около 40 заключенных; в середине 2000-х годов их число составляло 700 человек.