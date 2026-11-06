Поиск

Марко Рубио опроверг слухи о уходе из администрации Трампа

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио опроверг предположения западных СМИ о том, что он может покинуть администрацию Дональда Трампа, чтобы участвовать в президентских выборах 2028 года, пишет The New York Times.

В миреМарко Рубио может принять участие в выборах президента США в 2028 годуМарко Рубио может принять участие в выборах президента США в 2028 годуЧитать подробнее

"Рубио в четверг отверг сообщения о том, что он планирует покинуть администрацию Трампа, и отказался отвечать на вопросы о своем политическом будущем", - говорится в сообщении.

Госсекретарь сообщил изданию, что "всегда планировал" работать с Трампом до конца его президентского срока, и что он не знает, откуда появились сообщения об обратном.

"Мне нравится работа, которую я выполняю", - подчеркнул Рубио, добавив, что он не намерен больше обсуждать выборы 2028 года.

Ранее в четверг The Independent со ссылкой на источники сообщила, что Рубио может принять участие в президентских выборах в 2028 году.

Один из источников отметил, что для участия в выборах госсекретарю необходимо покинуть свой пост. По этой причине, если Рубио уйдет из администрации США, этот шаг будет вполне оправдан, пояснил собеседник The Independent.

Марко Рубио США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Pink Floyd анонсировала юбилейное переиздание Animals с архивными записями

 Pink Floyd анонсировала юбилейное переиздание Animals с архивными записями

Марко Рубио опроверг слухи о уходе из администрации Трампа

Трамп подтвердил встречу с Кириллом Дмитриевым, но не с представителями Украины

Трамп заявил о подготовке большого соглашения, выходящего за рамки Украины

 Трамп заявил о подготовке большого соглашения, выходящего за рамки Украины

Кушнер сообщил о продуктивных переговорах по гарантиям безопасности Украины

Иерусалимский патриарх предложил Путину свое содействие в переговорах с Украиной

 Иерусалимский патриарх предложил Путину свое содействие в переговорах с Украиной

США и НАТО обсудили с Киевом гарантии безопасности Украины

Более 570 тыс. человек участвовали в акциях всеобщей забастовки во Франции

 Более 570 тыс. человек участвовали в акциях всеобщей забастовки во Франции

Марко Рубио может принять участие в выборах президента США в 2028 году

 Марко Рубио может принять участие в выборах президента США в 2028 году

Лантратова сообщила о завершении официального мероприятия с Меланией Трамп

 Лантратова сообщила о завершении официального мероприятия с Меланией Трамп
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4074 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12795 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 461 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов