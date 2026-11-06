Марко Рубио опроверг слухи о уходе из администрации Трампа

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио опроверг предположения западных СМИ о том, что он может покинуть администрацию Дональда Трампа, чтобы участвовать в президентских выборах 2028 года, пишет The New York Times.

"Рубио в четверг отверг сообщения о том, что он планирует покинуть администрацию Трампа, и отказался отвечать на вопросы о своем политическом будущем", - говорится в сообщении.

Госсекретарь сообщил изданию, что "всегда планировал" работать с Трампом до конца его президентского срока, и что он не знает, откуда появились сообщения об обратном.

"Мне нравится работа, которую я выполняю", - подчеркнул Рубио, добавив, что он не намерен больше обсуждать выборы 2028 года.

Ранее в четверг The Independent со ссылкой на источники сообщила, что Рубио может принять участие в президентских выборах в 2028 году.

Один из источников отметил, что для участия в выборах госсекретарю необходимо покинуть свой пост. По этой причине, если Рубио уйдет из администрации США, этот шаг будет вполне оправдан, пояснил собеседник The Independent.