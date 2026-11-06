Трамп подтвердил встречу с Кириллом Дмитриевым, но не с представителями Украины

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что встретился со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, однако не встречался с представителями украинской стороны.

Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме утвердительно ответил на вопрос по поводу встречи с Дмитриевым, однако заметил: "Я не могу рассказать вам, что я обсуждал".

Когда президента спросили, встречался ли он с представителями украинской стороны, американский лидер сообщил, что не встречался.

В четверг в Белом доме по инициативе первой леди США Мелании Трамп прошла встреча, посвященная состоявшейся гуманитарной миссии в Алешках с участием представителей России и Украины.

На ней присутствовали уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.