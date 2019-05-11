Ученые выявили повторное возникновение биологического вида в естественных условиях

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Зоологи выяснили, что нелетающий вид птиц, кювьеров пастушок, повторно возник после вымирания, случившегося более ста тысяч лет назад, сообщил телеканал CNN.

Исследование об этих птицах опубликовано в "Зоологическом журнале Линнеевского общества". По новым данным, предки кювьерова пастушка вымерли на острове Альдабра в Индийском океане около 136 тысяч лет назад, когда стал частью морского дна из-за повышения уровня мирового океана. Предки этих птиц когда-то прилетели на остров, с течением времени потеряли способность летать и не смогли спастись.

Спустя несколько тысяч лет уровень воды опустился, и появилась возможность вновь колонизировать остров Альдабра.

Предки кювьеровых пастушков жили на острове Мадагаскар. Они так интенсивно размножались, что были вынуждены искать пристанища в новых местах. У них не получилось прижиться там, где обитали сильные хищники. Однако на островах Маврикий, Реюньон и Альдабра ничто не угрожало жизни птиц. По версии ученых, из-за отсутствия необходимости спасаться от хищников, они лишились способности летать. Это уникальный случай, когда один и тот же вид смог дважды за короткий промежуток времени эволюционировать по одинаковому пути.

Если уровень мирового океана снова повысится и остров Альдабра затопит водой, кювьеровы пастушки здесь повторно вымрут.