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Киев сообщил об убитом украинском военнослужащем в Донбассе при обстрелах

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения в ходе обстрелов со стороны противника в Донбассе за минувшие сутки, сообщил в четверг пресс-центр штаба украинской Операции объединенных сил (ООС).

По данным центра, противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сообщении отмечается, что "на провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ".

По данным украинской стороны, в минувшую среду противник потерял убитыми шесть человек, еще пятеро были ранены.

Вместе с тем в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации редиса прекращения огня (СЦКК) "Интерфаксу" сообщили, что украинские военные за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР четыре раза.

Обстрелам с украинской стороны подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Донецкий, Калиново, Смелое и Новотошковское.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, при обстрелах украинские военные использовали минометы калибра 82 мм, гранатомёты различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - заявили в представительстве самопровозглашенной республики.

Донбасс

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