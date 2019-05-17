Опрос Fox показал увеличение отрыва Байдена от Трампа

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден опередил президента США Дональда Трампа на 11 процентных пунктов по результатам опроса общественного мнения о предстоящих президентских выборах 2020 года, сообщила газета The Hill в пятницу.

По результатам опроса Fox News, за республиканца Трампа готовы отдать голоса 38% респондентов, в то время как 49% проголосовали бы за кандидата от демократов Байдена.

Кроме того, из данных опроса следует, что Байден опережает других выдвиженцев от Демократической партии. 35% респондентов предпочли бы видеть бывшего вице-президента в президентской гонке, лишь 17% проголосовали за сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, остальные кандидаты не прошли 10-процентный порог, отмечает The Hill.

В конце апреля газета The Hill проводил собственный опрос общественного мнения. Тогда Дональд Трамп показал отставание на 6 п.п. от демократа Байдена.

В апреле Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в предвыборной кампании 2020 года.

Позднее Трамп заявил, что Байден, вероятно, победит на праймериз Демократической партии, которые определят кандидата от этой партии на выборах.