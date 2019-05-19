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Президент Австрии посчитал необходимым провести досрочные выборы в сентябре

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил в воскресенье на фоне распада правящей коалиции в связи с коррупционным скандалом, что хочет, чтобы досрочные выборы состоялись в сентябре.

"Я предпочитаю, чтобы досрочные выборы состоялись в сентябре, если возможно, в начале сентября", - заявил он журналистам после проведения переговоров с канцлером страны Себастьяном Курцем.

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Накануне Курц заявил, что отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы.

Как сообщалось, 18 мая было опубликовано видео, на котором вице-канцлер и лидер этой партии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с предполагаемой россиянкой, которая предлагает ему денежную поддержку в обмен на другую услугу. Видео предположительно было снято перед выборами в парламент в 2017 году, на записи Штрахе выражает заинтересованность предложением женщины. Позже в субботу Штрахе заявил об отставке.

Курц раскритиковал и Штрахе, и его партию, отметив, что после выборов правящую коалицию и правительство нужно будет сформировать заново.

Австрия Хайнц-Кристиан Штрахе

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