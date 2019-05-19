Бизнесмен Макаров сказал, что не знает скандальную собеседницу вице-канцлера Австрии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не знаком с женщиной, которая предположительно выдавала себя за его племянницу на встречах с австрийскими политиками.

"Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет", - передал "Интерфаксу" заявление Макарова его представитель.

По словам Макарова, "с женщиной, именующей себя Алёной Макаровой, он не имеет никаких родственных связей и не знаком вообще".

"Помимо фактических ошибок касательно моих несуществующих родственников, я также хочу отметить, что не имею никакого отношения к инциденту, произошедшему в Испании в 2017 году с участием Хайнца-Христиана Штрахе и Йохана Гуденуса", - подчеркнул бизнесмен.

Он пообещал использовать "все юридически-приемлемые методы для выяснения, кто стоит за неправомочным (несанкционированным) использованием моего имени".

Видео встречи предполагаемой россиянки с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе вызвало политический скандал и привело к отставке.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.