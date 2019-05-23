Зять Рыболовлева выдвинулся на выборы президента Уругвая

Российский миллиардер знает о его планах, но эту кампанию не спонсирует

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совладелец английского футбольного клуба "Сандерленд" и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори будет баллотироваться в президенты Уругвая от консервативной Национальной партии (также известна как Белая партия). Об этом 23 мая сообщили Forbes и "Ведомости" со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердил источник "Интерфакса" в окружении российского бизнесмена.

"Дмитрий Рыболовлев, безусловно, в курсе президентских амбиций Хуана Сартори. Он считает это личным делом зятя, не спонсирует и никаким другим образом не участвует в его предвыборной кампании", - сказал он.

Выборы президента Уругвая пройдут в октябре 2019 года. 30 июня Сартори будет участвовать в внутрипартийных праймериз, где ему предстоит обыграть пять конкурентов. Проведенные в середине мая опросы поставили его на второе место среди партийных кандидатов, писала газета El Pais.

О начале предвыборной кампании он объявил в декабре 2018 года, для российских СМИ это событие прошло незамеченным. Среди его предвыборных обещаний - создание 100 тысяч новых рабочих мест, изменение монетарной политики правительства, борьба с кумовством в политике.

Хуану Сартори 38 лет. В 2003 году он создал в Женеве управляющую компанию Union Capital Group и пять лет спустя продал ее менеджменту за $1 миллиард, напоминает Forbes. С 2006 года он занимается сельскохозяйственным бизнесом в Уругвае. Сейчас созданная им компания Union Agriculture Group (UAG) является крупнейшим сельскохозяйственным холдингом в стране, отмечает издание.

В 2015 году Сартори начал инвестировать в канадского производителя медицинской марихуаны International Cannabis Company (ICC). В 2017 году, когда власти Уругвая легализовали марихуану, ICC получила лицензию на продажу каннабиса в стране, но в том же году Сартори продал компанию канадской Aurara Cannabis.

В 2010 году Сартори начал вкладывать средства в латиноамериканские энергетические проекты. В 2013 году его Union Group купила перуанскую гидроэнергетическую компанию Generacion Andina и начала скупать права на добычу нефти в Перу. Также компания занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости в Перу и Уругвае.

В 2018 году Сартори купил 20% клуба "Сандерленд" за 3 миллиона фунтов стерлингов.

С дочерью Рыболовлева Екатериной он познакомился в Лозанне, где он учился на экономическом факультете университета. Они поженились в 2015 году на острове Скорпиос, который Рыболовлева купила в 2013 году на деньги отца у внучки Аристотеля Онассиса Афины, напоминает Forbes. У пары двое детей. Сейчас семья Сартори живет в Уругвае.

Дмитрий Рыболовлев - инвестор, в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes он занимает 17-е место с состоянием в $6,8 миллиарда. Большую часть этих средств он получил за счет продажи больших пакетов акций "Уралкалия" и "Сильвинита" в 2010 году. В 2011 году миллиардер стал основным владельцем футбольного клуба "Монако". Также он коллекционирует произведения искусства.