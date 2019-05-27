Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Владимир Путин. Архивное фото Фото: ТАСС, Алексей Дружинин

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ". Это следует из визы на направленном Путину в мае письме помощника президента Андрея Белоусова.

В составе порта, по словам губернатора региона Антона Алиханова, запланирован контейнерный терминал на 35 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн тонн и "другие терминалы".

Стоимость морского порта мощностью 48 млн тонн оценивается в 200 млрд рублей, из которых 50 млрд рублей могут быть выделены бюджетом.

Отмечается, что к 1 июля власти региона должны представить в Правительство РФ бизнес-план проекта, а к 1 сентября Белый дом должен рассмотреть возможность участия государства в проекте и привлечения зарубежных инвесторов.

Строительство глубоководного морского порта обсуждается с 2000-х годов с размещением объекта в Балтийске. В 2014 году проект решили развивать в два этапа: грузопассажирский терминал в Пионерском, затем морской порт в Янтарном.