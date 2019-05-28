России предложили принять участие в расселении кенийских трущоб

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские застройщики могут принять участие в программе расселения трущоб в Кении, сообщил во вторник глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Кения планирует серьезную программу по переселению из так называемых трущоб. Денежные средства, которые будут направлены на эту программу, очень серьезные. Поэтому страна заинтересована в том, чтобы представительство застройщиков, реализующих эту программу, было как можно шире: они ведут переговоры с представителями Китая, Турции, Южной Кореи. Прозвучало предложение и для российских специалистов", - сказал Якушев журналистам.

"Это интересное предложение, я обсужу его с коллегами, и мы на него отреагируем", - отметил министр.

Он добавил, что представители Кении также подготовили предложения по строительству железных дорог в стране, которые в дальнейшем могут рассмотреть ОАО "РЖД" и Минтранс.