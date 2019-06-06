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Автобус с туристами попал в крупную аварию в Дубае

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае, не менее 15 человек погибли, сообщают СМИ Объединенных Арабских Эмиратов.

Инцидент произошел в четверг около 18:00 по местному времени на съезде с шоссе шейха Зайда. Автобус возвращался с туристами, ездившими в Оман на праздник Ураза-Байрам, в нем были 31 человек различных национальностей. По неясным пока причинам автобус врезался в дорожный знак.

Тела погибших и всех раненых доставили в госпиталь Рашида. Пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщают СМИ.

Гражданство пассажиров уточняется.

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