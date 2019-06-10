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США признали итоги выборов в Молдавии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - США называют выборы, прошедшие в Молдавии, "конкурентными" и признают их итоги, следует из сообщения госдепартамента.

"Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и обеспечили уважение основных прав. Воля молдавского народа, выраженная в ходе этих выборов, должна уважаться без какого-либо вмешательства", - говорится в сообщении.

США также призвали все стороны политического конфликта "проявить сдержанность" и "договориться о путях продвижения вперед на основе политического диалога".

"Обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдавии и ее граждан является общей целью, которую Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать", - отмечает госдепартамент США.

Накануне парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдавии, после чего созвали заседание парламента.

Как сообщалось, лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена парламентом в субботу премьер-министром Молдавии. Однако, Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

Молдавия США

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