Зеленский рассказал, что скажет Путину при возможной встрече

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - сказал Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Глава украинского государства выразил надежду, что Крым в скорейшем времени вернется в состав Украины.

"Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 18 июня ожидается встреча Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда.