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Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Полиция Грузии задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси 20 июня, говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД страны.

"Все эти лица были задержаны за совершение различных преступлений. Они уничтожили автомашины полиции и граждан, устроили погром в объектах частной собственности, оказывали сопротивление полиции", - заявили в ведомстве.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 225 уголовного кодекса Грузии (организация, руководство и участие в групповом насилии). Следствие намерено проверить действия лиц, "с помощью которых мирная акция превратилась в насильственную", а также изучить возможное превышение полномочий со стороны полицейских.

Беспорядки в Тбилиси начались вечером 20 мая из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле спикера парламента Грузии и говорил на русском языке. В грузинских СМИ ранее появилась информация о том, что Гаврилов якобы воевал против Грузии на стороне Абхазии. Сам депутат опроверг ее и сказал, что никогда не воевал в горячих точках и не был в Абхазии с момента объявления независимости.

Протестующие требовали отставки председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. На следующий день правящая партия страны отправила Кобахидзе в отставку.

Участники акции пытались штурмовать здание парламента, но были остановлены полицией. Спецназ применил акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих с проспекта Руставели. По последним данным, в ходе беспорядков пострадали 240 человек. В их числе протестующие, полицейские и журналисты, освещавшие события в столице Грузии.

Вечером 21 июня протестующие планируют снова выйти к зданию грузинского парламента.

Грузия Тбилиси Сергей Гаврилов Россия

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