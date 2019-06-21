Поиск

Несколько авиакомпаний прекратили полеты над Ормузским проливом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Самолеты малайзийской авикомпании Malaysia Airlines и сингапурской Singapore Airlines перенаправляют полеты с коридоров над Ормузским проливом на другие, сообщает в пятницу Associated press.

Представитель Singapore Airlines заявил, что некоторые ее рейсы будут направлены по "незначительно более продолжительному маршруту", чтобы избежать полетов.

По его словам, безопасность пассажиров является главным приоритетом, и компания постоянно анализирует области, над которыми летают ее самолеты.

В свою очередь Malaysia Airlines сообщила, что перенаправила авиарейсы и из Лондона, Джидды, Медины, поскольку "безопасность имеет важнейшее значение".

Ранее британская British Airways, австралийская Qantas и нидерландская KLM также сообщали об изменении полетных трасс.

Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Позднее газета The New York Times утверждала, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.

Malaysia Airlines Singapore Airlines

Новости по теме

Новости

Коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Трамп отменил удар по Ирану из соображений "несоразмерности"

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси

Индия направила два корабля в Оманский залив на фоне эскалации конфликта США и Ирана

Возле сбитого Ираном беспилотника летел патрульный самолет США

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси

Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Саакашвили вновь призвал своих сторонников в Грузии выйти на улицу и сменить власть

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

В Филадельфии на НПЗ после взрыва начался мощный пожар

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Депутат Гаврилов заявил о попытке госпереворота в Тбилиси, связанной с Саакашвили

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');