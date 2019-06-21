Несколько авиакомпаний прекратили полеты над Ормузским проливом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Самолеты малайзийской авикомпании Malaysia Airlines и сингапурской Singapore Airlines перенаправляют полеты с коридоров над Ормузским проливом на другие, сообщает в пятницу Associated press.

Представитель Singapore Airlines заявил, что некоторые ее рейсы будут направлены по "незначительно более продолжительному маршруту", чтобы избежать полетов.

По его словам, безопасность пассажиров является главным приоритетом, и компания постоянно анализирует области, над которыми летают ее самолеты.

В свою очередь Malaysia Airlines сообщила, что перенаправила авиарейсы и из Лондона, Джидды, Медины, поскольку "безопасность имеет важнейшее значение".

Ранее британская British Airways, австралийская Qantas и нидерландская KLM также сообщали об изменении полетных трасс.

Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Позднее газета The New York Times утверждала, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.