Поиск

Трамп подтвердил, что не хочет войны с Ираном и готов к переговорам

Трамп подтвердил, что не хочет войны с Ираном и готов к переговорам
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что хотел бы избежать войны с Ираном и предлагает Тегерану начать переговоры.

"Я не стремлюсь к войне. Если она начнется, то выльется в невиданные ранее по масштабам жертвы. Я не хотел бы этого", - сказал президент в интервью, краткие отрывки которого приводятся на сайте телеканала в ночь на субботу.

Трамп добавил, обращаясь к Тегерану: "Вы не можете обладать ядерным оружием. Вы хотите поговорить - пожалуйста. В противном случае, у вас будут проблемы с экономикой в последующие три года".

Президент также отметил, что он остановил нанесение удара по Ирану в связи с тем, что ему доложили, что атаки по планирующимся трем целям в Иране могут привести к гибели 150 иранцев. Трамп заявил, что такая цена слишком высока и не будет пропорциональным ответом на сбитый разведывательный беспилотник, сообщает телеканал.

Ранее президент признал, что отменил удар по Ирану за 10 минут до его нанесения.

Иран США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

На митинге в Тбилиси осталось несколько сотен человек

США рекомендовали Индии отказаться от покупки С-400

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Путин приостановил с 8 июля авиаперевозки россиян в Грузию

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

В Тбилиси началась акция с требованием отставки главы МВД

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Глава МВД Грузии назвал вынужденным применение силы при разгоне протестующих

Коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Трамп отменил удар по Ирану из соображений "несоразмерности"

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси

Индия направила два корабля в Оманский залив на фоне эскалации конфликта США и Ирана

Возле сбитого Ираном беспилотника летел патрульный самолет США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');