Золото подорожало до максимумов сентября 2013 года

Спрос на золото всегда растет в периоды геополитической напряженности

Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Цена унции золота с немедленной поставкой на азиатской сессии в пятницу повысилась на 1,7% - до $1411,63 за унцию. Она превысила отметку $1400 за унцию впервые с сентября 2013 года.

Золото продолжает дорожать в связи с ростом геополитической напряженности, при которой повышается спрос на наиболее надежные активы.

Августовские фьючерсы на золото в Нью-Йорке дорожали до $1409,1 за унцию, что также является максимумом с сентября 2013 года. На 9:55 по московскому времени эти контракты торговались на уровне $1395,9 за унцию.

20 июня Тегеран объявил, что иранские ПВО сбили американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана. В Пентагоне подтвердили потерю дрона Global Hawk, но заявили, что его сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. По сведениям New York Times, президент Дональд Трамп разрешил нанести удар по Ирану, но затем отменил это решение в последний момент. Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским самолетам летать над морем в зоне полетной информации Тегерана.

Еще одним фактором поддержки для рынка золота стало смягчение политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также рядом других Центробанков. Заявления Федрезерва по итогам прошедшего 18-19 июня заседания были расценены трейдерами как сигнал того, что американский Центробанк может снизить ставку уже на следующем заседании. Это спровоцировало ослабление доллара США, что благоприятно для стоимости золота.