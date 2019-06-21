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Золото подорожало до максимумов сентября 2013 года

Спрос на золото всегда растет в периоды геополитической напряженности

Золото подорожало до максимумов сентября 2013 года
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Цена унции золота с немедленной поставкой на азиатской сессии в пятницу повысилась на 1,7% - до $1411,63 за унцию. Она превысила отметку $1400 за унцию впервые с сентября 2013 года.

Золото продолжает дорожать в связи с ростом геополитической напряженности, при которой повышается спрос на наиболее надежные активы.

Августовские фьючерсы на золото в Нью-Йорке дорожали до $1409,1 за унцию, что также является максимумом с сентября 2013 года. На 9:55 по московскому времени эти контракты торговались на уровне $1395,9 за унцию.

20 июня Тегеран объявил, что иранские ПВО сбили американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана. В Пентагоне подтвердили потерю дрона Global Hawk, но заявили, что его сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. По сведениям New York Times, президент Дональд Трамп разрешил нанести удар по Ирану, но затем отменил это решение в последний момент. Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским самолетам летать над морем в зоне полетной информации Тегерана.

Еще одним фактором поддержки для рынка золота стало смягчение политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также рядом других Центробанков. Заявления Федрезерва по итогам прошедшего 18-19 июня заседания были расценены трейдерами как сигнал того, что американский Центробанк может снизить ставку уже на следующем заседании. Это спровоцировало ослабление доллара США, что благоприятно для стоимости золота.

золото Иран США Пентагон ФРС

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