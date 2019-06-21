Что произошло за день: пятница, 21 июня

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Беспорядки в Тбилиси закончились задержанием 305 человек. В столкновениях, начавшихся после срыва заседания Межпарламентской ассоциации православия с участием российских депутатов, пострадали 240 человек, включая 80 полицейских. В МВД назвали насилие при разгоне акции вынужденным, поскольку мирный протест перерос в попытку штурма парламента. Между тем в пятницу вечером в Тбилиси началась акция с требованием отправить главу МВД в отставку. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников выйти на улицы и добиться смены власти.

- Председатель парламента Грузии ушел с поста на фоне протестов в Тбилиси. Решение об отставке приняла правящая партия "Грузинская мечта". Место Ираклия Кобахидзе займет лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

- Дональд Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану. Президент США объяснил решение тем, что атака могла привести к гибели 150 человек, а это было бы несоразмерным ответом на уничтожение беспилотника. Между тем Иран показал обломки сбитого аппарата. Военные заверили, что беспилотнику посылали предупредительные сигналы. Они подчеркнули, что могли при желании сбить летевший рядом патрульный самолет США с 35 членами экипажа на борту.

- В работе полиции над "делом Голунова" выявлены нарушения. В столичной полиции сообщили, что в прокуратуру направлены материалы проверки, которую провели подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Москве.

- Назначен новый гендиректор "Трубной металлургической компании". На смену Александру Ширяеву пришел Игорь Корытько, который до этого был заместителем гендиректора по управлению эффективностью. Ширяев остался в совете директоров.

- Глава Пушкинского района Подмосковья арестован по делу о взятке. По данным следствия, Евгений Жирков в бытность мэром Балашихи получил от застройщика недвижимость в обмен на покровительство.