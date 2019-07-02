Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Прагу, Турция задумалась о покупке российских истребителей, Иран "играет с огнем"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

"Аэрофлот" отменяет часть рейсов из Москвы в Прагу из-за запрета чешских авиавластей. Чехия аннулировала ранее выданные разрешения на выполнение ряда рейсов российской авиакомпании во вторник. При этом два рейса "Аэрофлота" все же будут выполнены. Представитель авиакомпании "Победа" также сообщил об отмене во вторник рейса Москва - Карловы Вары.

Трамп заявил, что Иран "играет с огнем", превышая лимит запасов низкообогащенного урана. Он добавил, что у него нет для Ирана никакого послания, и Тегеран "знает, что делает". При этом Трамп вновь допустил возможность нанесения удара по Ирану, хотя сам ранее и отменил запланированную атаку.

Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей вместо американских F-35. Источник Bloomberg сообщил, что если Турцию исключат из программы F-35, она будет искать альтернативы. В том числе будут рассматриваться и истребители из РФ. Собеседник агентства также рассказал, что Анкара считает российские ЗРС С-400 превосходящими американские противоракетные комплексы Patriot.

Трамп подписал законопроект о выделении помощи мигрантам на $4,6 млрд. Средства будут использованы на решение проблем с иммигрантами на американо-мексиканской границе. Закон устанавливает стандарты здравоохранения и питания для мигрантов, содержащихся под стражей. Кроме того, Трамп пообещал продолжить рейды по выявлению нелегальных мигрантов после Дня независимости США.

ИГ (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне. 1 июля неизвестный с ножом и гранатой напал на контрольно-пропускной пункт. Полицейский, попытавшийся остановить нападавшего, погиб в результате полученных ножевых ранений.