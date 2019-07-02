Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий выделение $4,6 млрд на решение проблем с иммигрантами на американо-мексиканской границе, сообщает Associated Press.

"Это гуманное решение огромной проблемы, которая началась из-за наших плохих иммиграционных законов", - прокомментировал он закон. При подписании документа в Овальном кабинете присутствовали американский вице-президент Майк Пенс и министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Агентство отмечает, что законодатели-демократы рассчитывали на большую сумму, чтобы обеспечить права мигрантов в местах их содержания, а также помочь парламентариям проводить там проверки. При этом Белый дом угрожал вовсе заблокировать пакет помощи, поэтому спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси согласилась на предложенный республиканцами вариант.

Законопроект устанавливает стандарты здравоохранения и питания для мигрантов, содержащихся под стражей, а также другие меры контроля над иммиграционными агентствами США после сообщений о плохих условиях в пунктах содержания.

Трамп выразил свое удовлетворение принятым законом, однако вновь раскритиковал ситуацию с миграцией в США. Он пообещал продолжить рейды по выявлению нелегальных мигрантов и депортировать их. "После 4 июля многие будут возвращены (на родину - ИФ)", - пообещал президент США.

23 июня CNN со ссылкой на информированный источник сообщил, что Трамп решил отложить на две недели массовые рейды против нелегальных мигрантов после звонка Пелоси.