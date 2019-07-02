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Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий выделение $4,6 млрд на решение проблем с иммигрантами на американо-мексиканской границе, сообщает Associated Press.

"Это гуманное решение огромной проблемы, которая началась из-за наших плохих иммиграционных законов", - прокомментировал он закон. При подписании документа в Овальном кабинете присутствовали американский вице-президент Майк Пенс и министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Агентство отмечает, что законодатели-демократы рассчитывали на большую сумму, чтобы обеспечить права мигрантов в местах их содержания, а также помочь парламентариям проводить там проверки. При этом Белый дом угрожал вовсе заблокировать пакет помощи, поэтому спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси согласилась на предложенный республиканцами вариант.

Законопроект устанавливает стандарты здравоохранения и питания для мигрантов, содержащихся под стражей, а также другие меры контроля над иммиграционными агентствами США после сообщений о плохих условиях в пунктах содержания.

Трамп выразил свое удовлетворение принятым законом, однако вновь раскритиковал ситуацию с миграцией в США. Он пообещал продолжить рейды по выявлению нелегальных мигрантов и депортировать их. "После 4 июля многие будут возвращены (на родину - ИФ)", - пообещал президент США.

23 июня CNN со ссылкой на информированный источник сообщил, что Трамп решил отложить на две недели массовые рейды против нелегальных мигрантов после звонка Пелоси.

Дональд Трамп Нэнси Пелоси США

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