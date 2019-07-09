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В казахстанской сети клиник произошла утечка данных сотен тысяч пациентов

В клинике это отрицают

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В открытом доступе в интернете оказались персональные данные сотен тысяч жителей Казахстана - пациентов сети клиник с, сообщил специализирующийся на кибербезопасности Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА). Эксперты отметили, что это "второй крупный инцидент с персональными данными казахстанцев за неделю".

Об утечке в ЦАРКА узнали от предупреждения анонима несколько дней назад. Эксперты дали Damumed время исправить ошибки в защите данных своей системы. По их словам, причиной утечки стала ошибка, которая привела к неавторизованному доступу к медицинским документам компании.

В ЦАРКА считают, что в этой ситуации нужно "срочное вмешательство государства и аудит всех информсистем страны".

Слива данных в общий доступ не было, персональные документы могли видеть только авторизованные пользователи системы, заявили представители Damumed в фейсбуке. Компания подтвердила, что что конфиденциальная информация действительно была передана третьим лицам от человека, который имел легальный доступ в эту систему. Передача этих данных нарушила закон, компания собирается сообщить об этом в правоохранительные органы.

4 июля ЦАРКА сообщил об утечке в открытый доступ персональных данных 11 миллионов граждан Казахстана.

Казахстан Damumed

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