В казахстанской сети клиник произошла утечка данных сотен тысяч пациентов
В клинике это отрицают
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В открытом доступе в интернете оказались персональные данные сотен тысяч жителей Казахстана - пациентов сети клиник с, сообщил специализирующийся на кибербезопасности Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА). Эксперты отметили, что это "второй крупный инцидент с персональными данными казахстанцев за неделю".
Об утечке в ЦАРКА узнали от предупреждения анонима несколько дней назад. Эксперты дали Damumed время исправить ошибки в защите данных своей системы. По их словам, причиной утечки стала ошибка, которая привела к неавторизованному доступу к медицинским документам компании.
В ЦАРКА считают, что в этой ситуации нужно "срочное вмешательство государства и аудит всех информсистем страны".
Слива данных в общий доступ не было, персональные документы могли видеть только авторизованные пользователи системы, заявили представители Damumed в фейсбуке. Компания подтвердила, что что конфиденциальная информация действительно была передана третьим лицам от человека, который имел легальный доступ в эту систему. Передача этих данных нарушила закон, компания собирается сообщить об этом в правоохранительные органы.
4 июля ЦАРКА сообщил об утечке в открытый доступ персональных данных 11 миллионов граждан Казахстана.