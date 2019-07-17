Доклад ПА НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ядерное оружие Соединенных Штатов в Европе размещено на военных базах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции. Об этом стало известно из секретного доклада, случайно опубликованного Парламентской ассамблеей НАТО, пишет The Washington Post.

Издание уточняет, что доклад под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" подготовил член Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО из Канады еще в апреле, однако СМИ обратили на него внимание спустя месяцы. Документ указывает расположение 150 единиц ядерного оружия США.

"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", - следует из версии доклада, опубликованного во вторник бельгийской газетой De Morgen. Вскоре документ был удален, отмечает американское издание.

При этом на прошлой неделе был обнародован окончательный вариант доклада, в котором места хранения американского ядерного оружия не назывались.

Источник в НАТО заявил The Washington Post, что опубликованный в апреле доклад не был официальным документом альянса. "Мы не комментируем подробности о ядерном потенциале НАТО", - добавил он.

Автор статьи отмечает, что доказательства присутствия американского ядерного оружия в Европе были и раньше. Так, в 2009 году Фил Мёрфи, занимавший в то время пост посла США в ФРГ, в дипломатической телеграмме делился своими опасениями с Берлином относительно того, как долго получится хранить оружие в этих странах.