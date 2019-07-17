Шойгу объявил о "существенном увеличении" оклада рядовых-контрактников

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - С 1 сентября этого года денежное довольствие российских военных, служащих по контракту, планируется существенно увеличить, пишет газета Минобороны РФ "Красная звезда" со ссылкой на главу военного ведомства Сергея Шойгу.

По данным издания, предложенные меры по социальной защите рядовых и сержантов одобрил президент РФ. Эти меры предусматривают "существенное увеличение" должностных окладов рядовых военнослужащих с первого по четвертый тарифный разряд. Более точных данных газета не приводит.

Кроме того, с 1 октября будут повышены тарифные разряды водителей транспортных средств категории "D" (со второго до четвертого) и для старших водителей (с третьего до пятого разряда). Тогда же установят ежемесячную надбавку "за значимость выполняемых задач" водителям транспортных средств категорий "С" и "Е". Она составит 30% от оклада по воинской должности.

Также рядовым и сержантам планируют увеличить компенсации за наем жилья до уровня офицеров и прапорщиков.

Чтобы сделать контрактную службу на должностях рядовых и сержантов более привлекательной, Минобороны предлагает расширить категории граждан, которым разрешено проходить двухлетнюю военную службу по контракту вместо службы по призыву. Сейчас такое право есть только у граждан с высшим и средним профессиональным образованием.

Помимо этого, рядовым, сержантам и курсантам ведомство намерено предоставить равные права на бесплатный проезд к месту отпуска независимо от того, где военный проходит службу.