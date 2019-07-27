Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

По их данным, моряки обеспечены всем необходимым, состояние здоровья хорошее

Британский нефтяной танкер Stena Impero Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства РФ в Тегеране встретились с российскими моряками на борту задержанного Ираном судна Stena Impero, сообщил "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь дипмиссии Андрей Ганенко.

По его словам, дипломаты переговорили с россиянами, их состояние здоровья хорошее, жалоб на условия нет, они обеспечены всем необходимым.

"Члены экипажа могут связываться со своими близкими - с определенными ограничениями, но пока остаются на борту судна", - добавил пресс-атташе.

По словам Ганенко, по вопросу о сроках возвращения моряков на родину посольство остается в тесном контакте с иранской стороной.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди экипажа Stena Impero трое россиян.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.

Экипаж нефтяного танкера Stena Impero состоит из 23 человек.