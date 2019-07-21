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Дипломаты сообщили, что состояние моряков на танкере Stena Impero хорошее

Дипломаты сообщили, что состояние моряков на танкере Stena Impero хорошее
Танкер Stena Impero в порту города Бендер-Аббас
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Жизни и здоровью экипажа задержанного Ираном в Ормузском проливе танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом, ничего не угрожает, сообщается в воскресенье в твиттере посольства России в Тегеране.

Уже известно, что среди членов экипажа - трое россиян.

Как отметили дипломаты, экипаж задержанного судна по-прежнему остается на борту, состояние моряков хорошее.

В свою очередь, пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко сказал "Интерфаксу", что моряки свободно передвигаются по кораблю и никаких ограничений в этом плане нет. Он подчеркнул, что представители дипмиссии находятся в контакте с иранскими партнерами и продолжают добиваться установления связи с россиянами на борту Stena Impero.

В минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировали в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Компания-оператор танкера Stena bulk сообщала, что на борту находились россияне. Накануне Ганенко рассказал, что это два вторых механика и один электромеханик.

Экипаж нефтяного танкера Stena Impero состоит из 23 человек.

Ормузский пролив Иран Россия Великобритания Stena Impero

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