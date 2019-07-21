Опубликована запись переговоров иранцев с британским танкером Stena Impero

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Компания Dryad Global, занимающаяся вопросами безопасности морских перевозок, опубликовала запись переговоров задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции и фрегатом HMS Montrose.

Согласно записи, представитель Корпуса стражей Исламской революции требовал от экипажа танкера развернуть судно и обещал безопасность в случае повиновения. При этом с британского фрегата поступил призыв не отклоняться от курса. Военные сообщили экипажу корабля, что он следует транзитом по международным водам и никто не может препятствовать его перемещениям.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Позднее Иран заявил, что корабль был задержан после столкновения с рыболовецким судном.

Компания-оператор танкера Stena bulk сообщила, что на борту находились россияне. Посольство России в Тегеране сообщает, что их здоровью ничего не угрожает.