В Иране заявили, что задержали танкер после инцидента с рыболовецким судном

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Британский танкер Stena Impero был задержан после инцидента, произошедшего между ним и иранским рыболовецким судном, сообщает агентство Fars News.

По словам главы Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура, Stena Impero проигнорировал сигнал бедствия, поданный иранским рыболовецким судном.

После инцидента танкер с 23 членами экипажа в сопровождении судов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) прибыл в порт Бендер-Аббас. Афифипур подчеркнул, что в целях безопасности экипаж будет оставаться на борту Stena Impero до окончания расследования обстоятельств инцидента.

О задержании Ираном британского танкера Stena Impero стало известно вечером 19 июля. Впоследствии оператор судна подтвердил информацию о задержании. По его информации, среди 23 членов экипажа есть россияне. Также оператор заявил, что судно следовало всем требованиям.

Кроме того, служащие КСИР в тот же день остановили еще один британский танкер - Mesdar, - шедший под флагом Либерии. Глава МИД Великобритании Джереми Хант и несколько неназванных чиновников заявили, что судно тоже было захвачено. Однако позднее владелец танкера уточнил, что Mesdar был ненадолго остановлен силами Ирана, а затем отпущен и уже покинул иранские территориальные воды. С этим согласились и в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции, объяснив остановку судна якобы установленной утечкой топлива.

До этого власти Гибралтара (британской заморской территории) 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.