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Президент Таджикистана заявил о шести покушениях на его жизнь

Президент Таджикистана заявил о шести покушениях на его жизнь
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки по югу страны заявил, что на его жизнь покушались шесть раз, сообщает интернет-издание "Азия-Плюс".

В ходе поездки Рахмон встретился с руководством Бальджувана, где ему подарили его портрет, на котором таджикский лидер изображен в своей первой квартире, в которой он работал и жил в первые годы своего нахождения у власти. "Почти четыре года я жил в этих четырех квадратах - два на два", - заявил президент на встрече, видеозапись которой опубликовала "Азия-Плюс".

"Вот моя кровать, еще там был стул и умывальник. Несколько раз здание обстреливали. Спасибо, что вспомнили историю. Так оно есть, если бы не страдали, не достигли бы сегодняшнего состояния. А сколько было терактов! В Худжанде возле театра Камоли Худжанди было ранено 75 человек, в том числе и я. Двое погибли, двое детей. Осколки до сих пор остались в моей ноге. Шесть раз (покушались - ИФ)... такова, видно, судьба. В Бадахшане, если помните, я говорил, что ради мира и единства пожертвую своей жизнью, но принесу мир в Таджикистан", - заявил Рахмон.

Рахмон занимает пост президента Таджикистана с ноября 1994 года.

Таджикистан Эмомали Рахмон

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