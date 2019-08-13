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Что случилось этой ночью: вторник, 13 августа

Реакция Трампа на взрыв под Северодвинском, отказ мэрии согласовать шествие в Москве и победа Шараповой в Цинциннати

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском. Президент США заявил, что Соединенные Штаты "многое узнали" из этого происшествия. По его словам, под Нёноксой взорвалась крылатая ракета "Буревестник". Вашингтон имеет в распоряжении похожие, но "более продвинутые" технологии, добавил Трамп.

Мэрия Москвы не согласовала новое шествие в поддержку независимых кандидатов. По словам одного из заявителей акции Андрея Морева, отказ мотивировали опозданием с подачей заявки: уведомление о шествии, запланированном на 17 августа, поступило 9 августа. Однако депутаты имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия, подчеркнул Морев, являющийся главой муниципального округа Якиманка.

Врачи заподозрили сотрясение мозга у Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил при задержании. Девушка накануне снова почувствовала себя плохо и обратилась к врачам, рассказала ее адвокат. При этом сегодня суд будет рассматривать административное дело в отношении Сосновской. На нее был составлен протокол по статье о нарушении порядка проведения митинга. В СПЧ раскритиковали административное преследование активистки и призвали возбудить уголовное дело против полицейского, который ударил девушку в голову и живот.

Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. Российская теннисистка победила американку Элисон Риске в первом круге турнира категории Premier. Следующей соперницей россиянки на турнире станет вторая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

В Москве на 700% выросли продажи дождевиков. Также из-за летних холодов россияне приобрели больше ветровок (на 178%), плащей (на 149%), резиновых сапог (на 166%). Среди жителей Санкт-Петербурга резко выросла популярность серых тренчкотов - их продажи увеличились на 705%.

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