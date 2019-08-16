Израиль отменил запрет на въезд для мусульманки-конгрессмена из США

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава МВД Израиля Арье Дери разрешил депутату Палаты представителей Конгресса США Рашиде Тлаиб посетить Израиль для встречи с родственниками, поскольку она обещала в ходе визита не агитировать за бойкот Израиля и соблюдать другие политические ограничения. Об этом пишет Jerusalem Post.

Ранее власти Израиля отказали Тлаиб и еще одной женщине-конгрессмену от демократической партии Ильхан Омар в праве на въезд за их антиизраильскую позицию. 15 августа президент США Дональд Трамп в твиттере назвал этих демократов "позорищем" и добавил, что со стороны Израиля было бы проявлением большой слабости разрешить этим политикам посетить страну, поскольку они "ненавидят Израиль и евреев, и нельзя ничего сказать или сделать, чтобы они изменили точку зрения".

16 августа Тлаиб направила в МВД заявление с просьбой разрешить ей въезд в Израиль по гуманитарным соображениям и объяснила, что хочет навестить родню, особенно бабушку, которой уже за 90. Дери решил удовлетворить ее просьбу, но дал понять, что согласие дано исключительно на гуманитарную поездку, но не на визит политической делегации Тлаиб и Омар.

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб стали первыми женщинами-мусульманками, избранными в Конгресс США. У Тлаиб - палестинское происхождение, а Омар бежала с семьей из Сомали, получив в 19 лет гражданство США. Они обеподдерживают международное общественное движение "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions), ставящее целью экономическое и политическое давление на Израиль. В начале 2019 года они обе делали заявления о влиянии еврейского лобби на политику США.