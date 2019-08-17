Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на следующей неделе войдет в Средиземное море

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" войдет в акваторию Средиземного моря на следующей неделе, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе флота.

Как рассказали в пресс-службе, крейсер сопровождают спасательный буксир СБ-406 и танкер "Вязьма", корабли войдут в море через Гибралтарский пролив.

По ее данным, в настоящий момент "Маршал Устинов" прошел Ла-Манш и вышел в Бискайский залив.

На флоте сообщили, что в нейтральных водах Атлантики его экипаж провел учение по отражению средств воздушного нападения условного противника бортовыми зенитными ракетными комплексами ПВО, а также артиллерией.

Крейсер "Маршал Устинов" вышел из главной базы СФ Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ "Океанский щит - 2019". С момента выхода из базы корабль прошел более 4 000 морских миль, информирует штаб флота.