Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на следующей неделе войдет в Средиземное море
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" войдет в акваторию Средиземного моря на следующей неделе, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе флота.
Как рассказали в пресс-службе, крейсер сопровождают спасательный буксир СБ-406 и танкер "Вязьма", корабли войдут в море через Гибралтарский пролив.
По ее данным, в настоящий момент "Маршал Устинов" прошел Ла-Манш и вышел в Бискайский залив.
На флоте сообщили, что в нейтральных водах Атлантики его экипаж провел учение по отражению средств воздушного нападения условного противника бортовыми зенитными ракетными комплексами ПВО, а также артиллерией.
Крейсер "Маршал Устинов" вышел из главной базы СФ Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ "Океанский щит - 2019". С момента выхода из базы корабль прошел более 4 000 морских миль, информирует штаб флота.
"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе, спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.
Длина - 186 метров, ширина - 20,8 метра, максимальная скорость - 32 узла, экипаж - около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитного ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.