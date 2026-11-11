В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине стартовал в Абу-Даби, сообщил "Интерфаксу" источник в переговорной группе.

В них принимают участие представители России, США и Украины.

По словам источника в российской переговорной группе, СМИ на встречу не допустили.

Накануне встреча продлилась порядка четырех часов.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в ее состав также входят заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

Кроме того, Россия представительна и на уровне экспертов, в их числе - заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый заместитель руководителя Службы - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

Со американской стороны в переговорах принимают участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Главной темой трехсторонней встречи, как сообщил ранее источник в российской переговорной группе, являются ключевые аспекты формирования новой системы безопасности в Европе в постконфликтный период, а украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, будет лишь одним из пунктов дискуссии. Также, как сообщил собеседник, участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.