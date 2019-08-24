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"Роскосмос" сообщил, что FEDOR чувствует себя хорошо на борту "Союза"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Человекоподобный робот FEDOR занимается мониторингом ситуации на борту корабля "Союз МС-14", сообщил в субботу руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

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"Повторная стыковка утром в понедельник 26-го, Скайбот чувствует себя хорошо, мониторит ситуацию на борту", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Ранее в субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. По данным НАСА причиной неудачи стала работа систем стыковки на станции. Экипажу придется заменить часть оборудования.

Кораблю удалось приблизиться к станции примерно на 100 метров, после чего начались его колебания, что не позволило системе автоматической стыковки "Курс" пристыковать "Союз" к МКС. В данный момент корабль уведен на безопасное расстояние. В "Роскосмосе" сообщили, что попытка стыковки перенесена на резервную дату - понедельник.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур 22 августа в 6:38 по Москве, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а".

МКС FEDOR Роскосмос

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