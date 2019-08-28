Посольство посоветовало сенатору Майку Ли сдать все документы на визу

По словам дипломатов, он сдал только анкету

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли, который хочет посетить Россию, заполнил анкету на визу, но не предоставил другие нужные документы, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что он подал документы на визу, но пока ее не получил.

"Мы обычно не комментируем процесс выдачи виз. Но поскольку сенатор Ли затронул этот вопрос, мы хотели бы отметить, что недостаточно только заполнить анкету на получение визы, как это сделал господин Ли. Он должен предоставить все необходимые документы в консульский отдел посольства", - объяснили в дипмиссии.

Ли, который работает в объединенном экономическом комитете Конгресса, хотел поехать в Россию в начале сентября в том числе для встречи с уходящим с должности послом Джоном Хантсманом.

Члены комитета Сената по иностранным делам, республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что им отказали в российских визах. Представитель МИД Мария Захарова объяснила, что их внесли в российский "стоп-лист", который был составлен в ответ на санкции США против российских сенаторов. Она предложила Вашингтону отменить взаимные визовые ограничения для парламентариев.