Третий собиравшийся в РФ сенатор из США в отличие от двух своих коллег получил визу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Майк Ли планирует посетить Россию, несмотря на то, что двум его коллегам Рону Джонсону и Крису Мерфи въехать на территорию этой страны не удастся, сообщает во вторник CNN.

"Третьему члену делегации, сенатору-республиканцу от штата Юта Майку Ли, не отказали в визе. Ли все еще планирует отправиться в Россию", - сообщил каналу представитель сенатора Ли.

Кроме того, источник телеканала в Сенате США, знакомый с планом зарубежной поездки сенаторов, рассказал каналу, что Мерфи теперь планирует поехать в Германию, а затем к нему присоединится Джонсон, с которым они вместе отправятся в Косово, Сербию и на Украину. По словам источника канала, эти остановки были запланированы изначально, однако помимо этих стран в графике поездки значилась и Россия.

Ранее сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что получили отказ в визе на въезд в Россию. Оба сенатора являются членами комитета Сената США по иностранным делам. Ли является председателем Объединtнного экономического комитета Конгресса США. При этом в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался к ним для получения въездной визы.

Ни Мерфи, ни Джонсон не указали, когда они должны были ехать в Россию. Американские СМИ сообщали, что поездка планировалась в сентябре.