Поиск

Третий собиравшийся в РФ сенатор из США в отличие от двух своих коллег получил визу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Майк Ли планирует посетить Россию, несмотря на то, что двум его коллегам Рону Джонсону и Крису Мерфи въехать на территорию этой страны не удастся, сообщает во вторник CNN.

"Третьему члену делегации, сенатору-республиканцу от штата Юта Майку Ли, не отказали в визе. Ли все еще планирует отправиться в Россию", - сообщил каналу представитель сенатора Ли.

Кроме того, источник телеканала в Сенате США, знакомый с планом зарубежной поездки сенаторов, рассказал каналу, что Мерфи теперь планирует поехать в Германию, а затем к нему присоединится Джонсон, с которым они вместе отправятся в Косово, Сербию и на Украину. По словам источника канала, эти остановки были запланированы изначально, однако помимо этих стран в графике поездки значилась и Россия.

Ранее сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что получили отказ в визе на въезд в Россию. Оба сенатора являются членами комитета Сената США по иностранным делам. Ли является председателем Объединtнного экономического комитета Конгресса США. При этом в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался к ним для получения въездной визы.

Ни Мерфи, ни Джонсон не указали, когда они должны были ехать в Россию. Американские СМИ сообщали, что поездка планировалась в сентябре.

Россия США

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 августа

Еще один американский сенатор заявил об отказе в российской визе

Еще один американский сенатор заявил об отказе в российской визе

Племя перуанских индейцев прогнало российских ученых с горы Уаскаран

Трамп собрался встретиться с Зеленским в Варшаве

Против сотрудников петербургских "Крестов" собрались возбудить уголовное дело

Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Борнео

Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Борнео

ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского

ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского

KFC вводит в меню в Атланте растительные наггетсы и бескостные "крылья"

KFC вводит в меню в Атланте растительные наггетсы и бескостные "крылья"

Суд признал Johnson&Johnson виновной в опиоидном кризисе в Оклахоме

Суд признал Johnson&Johnson виновной в опиоидном кризисе в Оклахоме

Дочка "Ростеха" подала иск к Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');