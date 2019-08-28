В генпрокуратуре Украины заявили о согласии Вышинского на участие в обмене

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский у здания Киевского апелляционного суда Фото: Reuters

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган разместила в соцсетях заявление главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, в котором он дает согласие на участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и на Украине лиц.

Скан соответствующего заявления, подписанного Вышинским 28 августа, Сарган разместила в фейсбуке. При этом в настоящее время страница недоступна.

Кроме того, она опубликовала документ в твиттере.

Кажуть, Вишинський відмовлявся від ймовірного обміну на політичних в"язнів Кремля.

Але. Сьогодні в судовому засіданні зміна запобіжного заходу Вишинському відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського. pic.twitter.com/gvoIuODtvG — Лариса Сарган (@SarganLarysa) August 28, 2019

"Я согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения, а также необходимость пребывания в указанном месте во время участия в процессе. Все вышеизложенное я заявляют сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления и принуждения по отношению ко мне", - говорится в заявлении.

По словам Сарган, изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого журналиста.

При этом она отметила, что главред "РИА Новости - Украана" отказывался от возможного обмена на удерживаемых в РФ украинских граждан и при выходе из зала суда также заявил о своей невиновности и что "в таких серьезных вещах своего мнения не меняют".

Журналист на свободе

Меру пресечения журналисту Киевский суд изменил в среду, 28 августа. Вышинского отпустили из-под стражи под личное обязательство. Журналиста сразу же освободили.

Гражданин РФ и Украины Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Фамилия Вышинского неоднократно упоминалась при обсуждении возможного обмена между Украиной и РФ "удерживаемыми лицами". Но как передавала общавшаяся с журналистом Татьяна Москалькова, Вышинский не согласен на обмен и намерен добиваться оправдательного приговора.