Глава СВР заявил, что РФ не будет зеркально реагировать на действия Польши

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские власти не собираются "зеркально" реагировать на действия поляков, не пригласивших президента РФ Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщил в интервью "Известиям" глава Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин.

"Россия - не Польша. И российское руководство никогда не станет спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне", - сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье на сайте газеты.

Нарышкин подчеркнул, что российский народ "хранит память о каждом, кто сражался с нашим общим врагом".

Он также добавил, что желанным гостем на торжествах в связи с 75-летием Великой Победы "станет каждый, кто с уважением относится к нашей общей исторической памяти".

1 сентября в Польше проходили памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны. На них были приглашены лидеры США, ряда европейских стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. При этом польские власти не стали приглашать на мероприятия Владимира Путина.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с приглашением лидера, который на сегодняшний день действует таким образом по отношению к своему соседу", - сказал ранее польский вице-премьер Яцек Сасин.

В Кремле негативно отнеслись к решению властей Польши не направлять официальное приглашение России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно. Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине или Великой Отечественной войне, или Второй мировой войне без участия нашей страны не могут считаться полноценными, ибо роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить", - сказал Песков журналистам.