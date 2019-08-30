В Кремле отметили прогресс в обсуждении обмена пленными с Украиной

Переговоры продолжаются и идут в закрытом режиме, сказал помощник Путина Юрий Ушаков

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В переговорах Москвы и Киева об обмене удерживаемыми лицами есть "определенный прогресс", заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он напомнил, что контакты по этой теме проходят в закрытом режиме.

Ушаков добавил, что обмен "важен для всей атмосферы вокруг урегулирования внутриукраинского кризиса".

В ночь на 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка написал в фейсбуке, что обмен удерживаемыми лицами завершился и осужденные в России Украинцы вылетели домой. Затем главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, не называя источники, сообщил, что самолет с украинцами приземлится в Киеве в 5 утра в пятницу.

После этого источник "Интерфакса" сказал, что подготовка к обмену продолжается и что нужно еще оформить все документы.

Затем факт свершения обмена опровергли в офисе президента Украины Владимира Зеленского и Службе безопасности Украины и призвали СМИ не публиковать непроверенную информацию от источников.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская предложила "ненадолго" набраться терпения и "держать кулаки". Пресс-служба офиса Зеленского пообещала сообщить о завершении обмена по официальным каналам.

Потом источник "Интерфакса" в СБУ сказал, что до конца дня 30 августа обмена точно не будет, и его дата еще не известна.

Ранее сообщалось, что в Москву из колоний перевели осужденных в России украинцев Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Балуха, Павла Гриба, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Евгения Панова. Есть сведения, что к обмену готовят и 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

28 августа суд отпустил из-под ареста главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене. От обмена он отказывался собирался добиться оправдания в украинском суде.