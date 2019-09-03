США ввели санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США объявило во вторник о добавлении в санкционные списки трех иранских структур, занимающихся исследованиями космического пространства.

В список включены Иранское космическое агентство, иранский Центр космических исследований и Институт аэрокосмических исследований.

Глава госдепа США Майк Помпео, комментируя введение этих санкций, напомнил о недавнем взрыве ракеты на стартовой площадке в иранском космическом центре имени имама Хомейни в Семнане.

"Это первый раз, когда США вводят санкции против иранского агентства гражданской космонавтики за (его роль - ИФ) в развитии программы баллистических ракет", - говорится в заявлении Помпео.

Он подчеркнул, что США не позволят Ирану использовать космическую программу в качестве прикрытия для развития технологий баллистических ракет.

"Данное применение санкций должно послужить предупреждением для международного научного сообщества, что сотрудничество с иранской космической программой может способствовать развитию Тегераном потенциала систем, способных доставлять (к потенциальным целям - ИФ) ядерное оружие", - добавил Помпео.

Ранее в Тегеране неоднократно заявляли, что не намерены вести переговоры о своей ракетной программе.

Тем временем уже 4 сентября Иран может объявить об очередном - третьем - этапе сокращения объема исполняемых им обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

29 августа агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что на стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета. На фотографиях на стартовой площадке был различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал эту информацию, заявив, что США не причастны к инциденту, и пожелал Ирану удачи в выяснении его причин.

Иран неоднократно пытался вывести ракету-носитель в космос.

В январе 2019 года Иран неудачно осуществил запуск спутника - он не смог выйти на заданную орбиту.

27 июля с нового Национального космодрома имени имама Хомейни была запущена в космос ракета-носитель иранского производства "Симорг". Иран назвал успешным тот запуск. Однако американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщили, что запуск ракеты-носителя был неудачным. В госдепе США назвали провокацией испытание Ираном ракеты-носителя.

Ракета "Симорг" предназначена для вывода спутников весом до 250 кг на орбиту Земли высотой 500 км.